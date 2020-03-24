شكرا لقرائتكم إستاد القاهرة يجهز خطة تطوير خلال فترة توقف النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو إستاد القاهرة الدولى لتنفيذ خطة تنفيذية خلال فترة التوقف الحالية لاستكمال العديد من أوجه التطوير داخل مرافق الهيئة وذلك من خلال استغلال تلك الموارد واستغلال فترة توقف النشاط الحالية ..يأتى ذلك فى ضوء موافقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تحمل الوزارة لكافة المديونيات الخاصة بعدد 34 اتحادات وهيئة رياضية مستحقة لصالح هيئة استاد القاهرة الدولى والتي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه

وتعتبر خطوة وزارة الشباب والرياضة بدعم الاتحادات الرياضية في دعماً أيضاً لهيئة استاد القاهرة الدولى خاصة في ضوء تحويله إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى الاستغلال الأمثل لمرافقها وتحقيق عوائد يعاد إنفاقها على صيانتها وتطويرها لتكون أحد اهم المؤسسات الرياضية الخدمية الترفيهية المتكاملة التي لها دور كبير في الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب.

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ومن المتوقع أن يبحث وزير الرياضة خلال الفترة المقبلة مع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة سبل تنفيذ خطة استكمال التطوير لمرافق الاستاد وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فضلاً عن استغلال فترة التوقف الحالية.

كان الدكتور أشرف صبحى قد أكد على تحمل الوزارة لكافة المديونيات الخاصة بعدد 34 اتحادا وهيئة رياضية جملة المستحقات لصالح هيئة استاد القاهرة الدولى والتي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه، وقال وزير الرياضة أن تلك الخطوة تأتى في إطار العديد من الإجراءات والضوابط التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة حالياً لدعم ومساندة كافة المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية وخاصة في ضوء توقف كافة الأنشطة الرياضية خلال الظروف الحالية ، موضحاً أن تلك المديونيات كانت واجبة السداد لصالح استاد القاهرة مقابل استخدامات عدد تلك الاتحادات والهيئات الرياضية لمرافق وصالات وملاعب استاد القاهرة الدولى خلال الفترة الماضية.

وأشار أن تلك الاتحادات كان عليها تسديد تلك المديونيات من عوائد تنفيذ البطولات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية ، وفى ضوء الظروف الراهنة فقد تم الموافقة على دعم تلك الاتحادات من خلال سداد مديوناتها لاستاد القاهرة.