شكرا لقرائتكم كيف يتحدد بطل الدوري حال الغاء الدوري المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي خير اللوائح أنه اذا ما تقرر إلغاء الدوري للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تعليق النشاط الرياضي في أكثر من 117 دولة حول العالم، فأنه يصبح كأن لم يكن.

تابع بيومي في تصريحات خاصة: يتم إلغاء جميع نتائج مسابقة الدوري وتعتبر كأن لم يكن، ويترتب عليها عدم وجود بطل للمسابقة.

أوضح: لا يعتد باعتبار متصدر الدوري وهو الأهلي بطلا للمسابقة، ولا يعتد بهذه النتائج طالما ألغيت المسابقة، وفي حال بدأ الموسم من جديد يعتبر موسما جديدا بنفس الفرق التي صعدت والتي هبطت بالدوري الممتاز.

هناك معايير قانونية إذا ما تم الغاء الدوري، لان الكل متضرر من القرار وعلى رأسها الشركات الراعية والأندية، ومن الصعب على اللاعبين المطالبة بالمستحقات المالية كاملة.

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تابع: الحل تدفع رواتب اللاعبين على حسب نسبة المباريات التي لعبت، والشركات الراعية تدفع الجزء المقرر بعد خصم نسبة ما تم تخفيضه بحسب المباريات التي تم لعبها.

أردف: هذا الإجراء لابد أن يعتمد من الفيفا ليكون سلاح للنادي حال قيام أحد اللاعبين خاصة الأجانب بتقديم شكوى ضد ناديه.

اختتم هذا الكلام متواجد في لائحة الفيفا ببند الأمن والسلامة والخاص بالظروف القهرية والتي تشمل انتشار الأوبئة التي تصيب المواطنين كما هو الحال مع فيروس كونا، والذي تسب في وقف النشاط الرياضي بمختلف دول العالم، وتعطيل الدوريات والمسابقات القارية والدولية حول العالم.