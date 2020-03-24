شكرا لقرائتكم أزمة في الجبهة اليُمنى للأهلي بين التجديد أحمد فتحي أو صفقة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يستقر مسئولو النادي الأهلي على تدعيم الجبهة اليُمنى للفريق بشكل نهائي حيث إتفق الكثيرون من أصحاب القرار الكروي في النادي يأتي في مقدمتهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تأجيل تدعيم هذا المركز حال تجديد أحمد فتحي عقده مع الفريق أما في حالة عدم التجديد للجوكر سيكون تدعيم هذا المركز أمراً نهائياً ومطلوباً على وجه السرعة.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد أحمد فتحي خلال الفترة الحالية لاسيما بعدما حسم النادي التجديد لوليد سليمان فيما تمت الموافقة على رحيل شريف إكرامي بعد الإستقرار على عدم تجديد عقده كما عرضت لجنة التخطيط للكرة بالاهلي على حسام عاشور لاعب الفريق الإعتزال وهو ما يدرسه عاشور حالياً.

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وتدور مفاوضات في لجنة التخطيط للكرة في الأهلي حالياً لتدعيم بعض مراكز الفريق ومنها الجبهة اليُمنى التى تم ترشيح أكثر من لاعب لها يأتي في مقدمتهم رجب بكار ظهير ايمن فريق بيراميدز.

وسيُحدد مسئولو الأهلي مصير صفقة رجب بكار أو أي لاعب أخر لتدعيم الجبهة اليُمنى بعد حسم مصير أحمد فتحي الذى يرغب الأهلي في الإبقاء عليه لقناعة الجميع في النادي بقدراته الفنية العالية وتاريخه الطويل مع النادي.