شكرا لقرائتكم موهبة أياكس تنتظر موافقة زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الثلاثاء، أن فان دي بيك، لاعب نادي أياكس، ينتظر موافقة زيدان الدين زيدان على انتقاله إلى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: يقف مستقبل فان دي بيك في ريال مدريد على زين الدين زيدان، أغلق النادي الأبيض كل شيء تقريبًا مع اللاعب وأياكس، لكن الشخص الذي لديه الكلمة الأخيرة هو زين الدين زيدان.

وكان فان دي بيك قريبًا من كونه لاعبًا في ريال مدريد مرتين، المرة الأولى في الصيف الماضي، لكن زيدان رفض انضمامه، وفي الشتاء الماضي رفض زيدان مجددا انضمامه.

وذكر التقرير أن ريال مدريد على استعداد لدفع حوالي 55 مليون يورو لأياكس من أجل ضم اللاعب، وما زال ريال مدريد يتابع الهولندي صاحب الـ "22 عاما"، وتعد صفقته جزءا من استراتيجية النادي، لكن كل شيء يقف على كلمة زيدان.