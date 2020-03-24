شكرا لقرائتكم الرابطة توصي بتمديد إيقاف الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنها أوصت بتمديد الإيقاف المفروض للدوري الألماني (بوندسليغا) حتى 30 أبريل المقبل على الأقل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت المسابقة توقفت بقرار سابق حتى الثاني من أبريل المقبل، ولكن الرابطة لا ترى أي فرصة حقيقية لاستئناف المسابقة في هذا الموعد، لاسيما مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس الوبائي ومن بينها حظر التجمعات.

وقرر مجلس الرابطة إصدار هذه التوصية بعد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" استعدادا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأندية ال36 المشاركين في دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويراود الأمل المشاركين في المسابقة في استكمالها قبل 30 يونيو المقبل من خلال استغلال الفترة التي أتاحها تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.

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واتفقت العديد من الأندية مع لاعبيها ومسؤوليها على تقليص الرواتب نظرا للخسائر التي ستتكبدها من حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية حال إلغاء المسابقة.

وذكرت الرابطة أنها كانت تعمل بشكل مكثف على إقامة المباريات مع تقليص عدد المتواجدين داخل حيز الملعب في حالة الحاجة لذلك وأيضا إقامة المباريات بدون جمهور.

وسعت الرابطة لهذا من أجل إنقاذ الأندية من مخاطر حقيقية إضافة لإنقاذ 56 ألف فرصة عمل في مجال كرة القدم.

وكانت آخر مباراة أقيمت في البوندسليغا في 11 مارس الحالي وذلك بعد إقامة بعض المباريات بدون جمهور.