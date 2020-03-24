عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على كرة القدم جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق.
وناقش الخطيب مع عاشور موقفه النهائي بعد قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر بعدم الحاجة إلى جهوده بدءًا من الموسم المقبل.
وتعهد الخطيب لعاشور بتنظيم مباراة اعتزال تليق به بجانب تعيينه في منصب إداري بالنادي وظهوره بشكل منتظم علي قناة الأهلي.
وقرر الأهلي في وقت سابق رحيل عاشور عن الفريق وعدم تجديد التعاقد معه.
كانت هذه تفاصيل خبر «إعتزال كبير ومنصب بالقلعة الحمراء» .. «محمود الخطيب» يسدل الستار على أزمة «حسام عاشور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.