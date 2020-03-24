«إعتزال كبير ومنصب بالقلعة الحمراء» .. «محمود الخطيب» يسدل الستار على أزمة «حسام عاشور»

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على كرة القدم جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق.

وناقش الخطيب مع عاشور موقفه النهائي بعد قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر بعدم الحاجة إلى جهوده بدءًا من الموسم المقبل.

وتعهد الخطيب لعاشور بتنظيم مباراة اعتزال تليق به بجانب تعيينه في منصب إداري بالنادي وظهوره بشكل منتظم علي قناة الأهلي.

وقرر الأهلي في وقت سابق رحيل عاشور عن الفريق وعدم تجديد التعاقد معه.