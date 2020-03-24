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جاريث بيل ينتظر عرض أمريكي

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ينتظر الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني عرضاً من أمريكا، لإتاحة الفرصة له بمغادرة الريـال بعد توتر العلاقات بينه وبين الإدارة في

ظل التجاهل الذي يلقاه اللاعب.
كان بيل قد تلقى عرضاً من الصين بداية الموسم، قبل أن تتعثر المفاوضات ويبقى اللاعب في مدريد مجدداً.
وأشارت تقارير إسبانية أن اللاعب الويلزي لديه رغبة قوية في الرحيل ومن المنتظر أن يأتي لناديه بعرضاً أمريكيا خلال الفترة المقبلة، وبإشتراطات مادية معينة مقابل الرحيل عن مدريد.
 
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