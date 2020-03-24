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كريستيانو رونالدو يدعم البرتغال في مواجهة كورونا

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قدم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عدد من المساعدات الطبية لدعم بلاده في مكافحة وباء المستجد.
وأوردت تقارير اليوم الثلاثاء، تقديم رونالدو رفقة

وكيل أعماله عدد من المساعدات الطبية تتمثل في أجهزة اصطناعية للتنفس وقياس ضربات القلب، وعدد من المستلزمات الأخرى كالحقن وأدوات التعقيم، في مستشفيات مدينتي لشبونة وبورتو.
يأتي ذلك في ظل المبادرات العالمية لدعم مكافحة كورونا، بعد تفشي الوباء في عددمن البلدان الأوروبية أبرزهم إيطاليا وإسبانيا، وظهور عدد من الإصابات في البرتغال.
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