كريستيانو رونالدو يدعم البرتغال في مواجهة كورونا

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عدد من المساعدات الطبية لدعم بلاده في مكافحة وباء كورونا المستجد.
وأوردت تقارير اليوم الثلاثاء، تقديم رونالدو رفقة
يأتي ذلك في ظل المبادرات العالمية لدعم مكافحة كورونا، بعد تفشي الوباء في عددمن البلدان الأوروبية أبرزهم إيطاليا وإسبانيا، وظهور عدد من الإصابات في البرتغال.
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