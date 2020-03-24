بي أن سبورتس: رابطة الكالتشيو تفكر جديًا بإلغاء الدوري الإيطالي

أشارت شبكة بي أن سبورتس الرياضية إلى أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورابطة الكالتشيو، و الأندية بالدوري، تفكر جديًا في إلغاء هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل سريع وكبير ، دون السيطرة عليه.

وتخطت عدد الوفيات بإيطاليا لديها لأكثر من 6000 حالة وفاة، وتخطي عدد المصابين بفيروس كورونا الـ60 ألف مصاب، التي تعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من ذلك الفيروس.

كتب حسين ياسين مراسل شبكة قنوات بي أن سبورتس عبر حسابه على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر": " في إيطاليا بدأت الاندية و الليجا كالتشيو بالتفكير جديا بموضوع إلغاء الموسم، يدرسون الاقتراحات الممكنة و كيفية تغطية خسائر مادية تفوق 700 مليون يورو".

وألمحت التقارير الايطالية في وقت سابق، إلى أن إلغاء بطولة الدوري للموسم الحالي أمر وارد الحدوث، وسط صعوبة استئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب الكورونا، مع وجود احتمالية ضعيفة لاستئناف الدوري في شهر مايو

أو يونيو المقبل.

وكانت الوفد قامت بسؤال العديد من الصحفيين والمقدمي البرامج الإيطاليين منذ أيام حول مصير الكالتشيو وسط انتشار فيروس كورونا بشكل ومعدل سريع للغاية في البلاد، وتوغله بين لاعبي الكالتشيو مثل دانيلي روجاني، بليز ماتويدي، باولو ديبالا ثلاثي يوفنتوس، وجابياديني مهاجم سامبدوريا، الذين أكدوا من جانبهم صعوبة الأمر، وغموض موقف الكالتشيو من الإستمرار بعد فترة طويلة أو الإلغاء..لقراءة التقرير أضغط هنا..

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صحفيون ايطاليون يكشفون للوفد توقعاتهم حول مصير الدوري الإيطالي "الكالتشيو"..

وستكون الخسائر المادية لدى الكالتشيو كبيرة للغاية حيث ستصل إلى 700 مليون يورو أو أكثر، مع تبقي 13 جولة على نهاية الدوري.