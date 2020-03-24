نجم مانشستر يونايتد السابق ينصح ليفربول بالتعاقد مع فيرنر مهاجم لايبزيج

نصح ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، نادي ليفربول بضم الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق ريد بول لايبزيج المتألق هذا الموسم مع فريقه على مستوى الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا.
قال فيرديناند أن ليفربول عليه التعاقد مع فيرنر، مضيفًا: " إذا كنت أنا بنادي ليفربول فسوف أتعاقد مع فيرنر 100%، هو مهاجم رائع، شاهدته أمام توتنهام وقولت ما هذا الفتى، واو أنهيتملك شئ ما".
وتابع:" إذا أصيب أحد من ثلاثي ليفربول الهجومي، لفترة طويلة، سيعاني ليفربول، وسيحتاج بديل، أظن أنهم يحتاجون التعاقد معهم".
وكان فيرنر تغزل في وقت سابق، بالريدز واصفًا الفريق أنه من أفضل الفرق في العالم بالوقت الحالي، وأن مواطنه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أفضل مدرب في العالم حاليًا.
وتحدث ماركوس كروش المدير الرياضي للفريق الألماني من قبل حول إمكانية رحيل مهاجم لايبزيج المتألق فيرنر في الصيف المقبل، لافتًا إلى أن ذلك الأمر وارد، لكن أن الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا المنتشر لا يؤثر فقط على فقط على صناعة كرة القدم، لكن يأثر على العالم كافة، ولذلك لا أعلم كيف ستكون الأمور على خلال الأشهر الست القادمة".
ويقدم فيرنر مستويات رئعة مع لايبزيج، وساهم مع فريقه الألماني بإقصاء وصيف دوري أبطال أوروبا، توتنهام من دور الـ16، ليتأهل الفريق إلى دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.
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