رحب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بقرار اللجنه الاولمبية الدولية بـتأجيل الدوره الاولمبية في ضوء توقف النشاط الرياضى في كل دول العالم وتوقف برامج المنتخبات الاولمبية.
وأضاف المدير الفني ان قرار التاجيل سيصب في مصلحة المنتخبات الاولمبية من اجل الاستعداد بالشكل الذي يليق بالدورة الاولمبية مؤكدا
واكد المدير الفنى أن لوائح البطولة تنص على مشاركة مواليد1/1/1997وما بعدها ولذلك جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة المؤهلة للأولمبياد هم نفس المواليد المحده من قبل اللجنه المنظمة والفيفا ولاتغيير فى اللوائح المنظمة للنهائيات.داعيا الله ان تمر الازمة بسلام على مصر وكل دول العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب : تأجيل أولمبياد طوكيو لـ 2021 يعبر عن تلاحم شعوب العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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