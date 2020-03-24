شوقي غريب : تأجيل أولمبياد طوكيو لـ 2021 يعبر عن تلاحم شعوب العالم

رحب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بقرار اللجنه الاولمبية الدولية بـتأجيل الدوره الاولمبية في ضوء توقف النشاط الرياضى في كل دول العالم وتوقف برامج المنتخبات الاولمبية.

وأضاف المدير الفني ان قرار التاجيل سيصب في مصلحة المنتخبات الاولمبية من اجل الاستعداد بالشكل الذي يليق بالدورة الاولمبية مؤكدا

انه طبقا لتعليمات اللجنة الخماسية ووزارة الشباب واللجنة الاوليمبية لوضع البرنامج المناسب للفريق المصري مشيرا إلي انه تم وضع ثلاثة برامج في ضوء كل المتغيرات واضاف غريب انه في ضوء قرار التأجيل لصيف ٢٠٢١سيتم تنفيذ البرنامج الثالث وخاصة ان تاجيل الاولمبياد كان متوقعا في ظل توقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم.واكد المدير الفنى أن لوائح البطولة تنص على مشاركة مواليد1/1/1997وما بعدها ولذلك جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة المؤهلة للأولمبياد هم نفس المواليد المحده من قبل اللجنه المنظمة والفيفا ولاتغيير فى اللوائح المنظمة للنهائيات.داعيا الله ان تمر الازمة بسلام على مصر وكل دول العالم .