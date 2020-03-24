وفاة لاعب الصومال السابق بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، وفاة لاعبه الدولي السابق عبد القادر محمد، بعد تعرضه للإصابة بفيروس للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقدم الاتحاد الصومالي اليوم الثلاثاء خالص التعازي لأسرة المتوفي. خالص التعازي لأسرة المتوفي. كان عبد القادر قد وافته المنية خلال تواجده في إحدى مستشفيات لندن والتي دام فيها أسبوع.

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