راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون على رادار ريال مدريد

أفادت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن “راؤول خيمينيز“، مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي، يحظى باهتمام العملاق الإسباني ريال مدريد، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

فعلى الرغم من تعاقد الفريق الملكي مع “لوكا يوفيتش”، الذي قد يتم إعارته هذا الصيف من أجل الحصول على دقائق أكثر، وكذلك “ماريانو دياز”، فقد بدأ “زين الدين زيدان” المدير الفني للفريق يفكر في تقديم عرض لضم مهاجم “أتلتيكو مدريد” السابق.

وكان “راؤول خيمينيز” قد انضم إلى “أتلتيكو مدريد“، قادمًا من صفوف “كلوب أمريكا” المكسيكي مقابل 10 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي 2014، قبل ان يتم بيعه إلى “بنفيكا” البرتغالي في العام التالي مقابل 22 مليون يورو.

وفي الميركاتو الصيفي 2018 انتقل اللاعب إلى صفوف “ولفرهامبتون” على سبيل الإعارة، قبل ان يقرر الاخير شراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل 38 مليون يورو.

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وأثبت اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، أنه لا غنى عنه بالنسبة لتشكيلة “نونو إسبيريتو سانتو” المدير الفني لفريق الولفز هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة في 44 مباراة في جميع المسابقات.

ويعانى ريال مدريد في الفترة الأخيرة من قلة تسجيل الأهداف، فمنذ رحيل “كريستيانو رونالدو“، الهداف التاريخي للملكي، إلى “يوفنتوس” الإيطالي قبل موسمين، لم يجد اللوس بلانكوس ضالته في اي لاعب يعوض بعض من ما قدمه الأسطورة البرتغالية.