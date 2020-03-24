رياضة | الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لتوجيه ضربة قوية إلى نظيره نادي بيراميدز وخطف نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز في الصيف القادم.

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وقام النادي الأهلي بتكثيف مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية لضم تراوري في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وجاءت رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع إيريك تراوري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر الذي أكد على إعجابه الشديد باللاعب.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.