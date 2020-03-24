رياضة | مفاجأة.. برشلونة يتخذ قرار صادم بشأن سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يتخذ قرار صادم بشأن سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني من تلقي صدمة قوية بشأن استمراره في تدريب البارسا للموسم القادم.

احتمالية إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك اتجاه داخل نادي برشلونة لإقالة سيتين من تدريب الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة يفكر في إقالة سيتين لأنه لم يقدم أي جديد مع الفريق سواء في الأداء أو النتائج منذ توليه مهمة تدريب النادي.

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وحسب ما ذكرته التقارير فإن نادي برشلونة سيدرس أسماء بعض المدربين الفترة القادمة للتعاقد مع احدهم في حالة إقالة سيتين بالفعل في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن كيكي سيتين كان قد تولى مهمة تدريب نادي برشلونة في منتصف الموسم الحالي خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي الذي رحل عن تدريب النادي بسبب سوء الأداء والنتائج.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.