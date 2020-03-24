رياضة | بعد اتهام منتقديه بـ"البجاحة".. مروان محسن في "ميزان" الأرقام مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اتهام منتقديه بـ"البجاحة".. مروان محسن في "ميزان" الأرقام مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مروان محسن مهاجم الأهلي عن استيائه من الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يصب كامل تركيزه في التدريبات والمباريات مع الفريق الأحمر من أجل الاستمرار في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق والعودة للتهديف من جديد، واصفًا تلك الانتقادات بأنها "بجاحة" وعدم دراية.

وأكد مروان محسن أنه يركز في التدريبات والمباريات ويقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل أرضية الملعب، مشيرًا أن ذلك سبب مشاركته بشكل أساسي في مباريات الأهلي.

تصريحات مروان محسن وهجومه ضد منتقديه آثار جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تري الجماهير الحمراء أن غضب اللاعب غير منطقي والانتقادات التي يتعرض لها صحيحة تمامًا في ظل تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالإضافة لابتعاده عن أداء دوره الأساسي كـ"رأس حربة" والمتمثل في تسجيل الأهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام مروان محسن مع الأهلي - وهل يستحق اللاعب الانتقادات التي يتعرض لها من جانب الجماهير الحمراء؟:-

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انضم مروان محسن لصفوف النادي الأهلي في يوليو لعام 2016 قادمًا من النادي الإسماعيلي في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء وقتها 10 مليون جنيه تقريبًا.

خاض مروان محسن 70 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (3973 دقيقة)، سجل 18 هدفًا بمعدل (0.25 هدف لكل مباراة)، بينما صنع 6 أهداف فقط، وحصل على 11 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقًا خلال مسيرته مع الفريق الأحمر.

شارك مهاجم منتخب مصر في 42 مباراة مع الأهلي بالدوري الممتاز (2156 دقيقة لعب)، سجل 13 هدفًا بمعدل (0.30 هدف لكل مباراة)، بينما صنع 6 أهداف وحصل على 9 بطاقات صفراء، ولعب 6 مباريات بكأس مصر (311 دقيقة لعب)، ولم يسجل أي أهداف، كما خاض مباراة بالسوبر المصري وشارك في 6 دقائق فقط.

بينما خاض مروان 18 مباراة في بطولات إفريقيا مع الأهلي بإجمالي (1230 دقيقة لعب)، وسجل 4 أهداف وحصل على إنذارين، كما خاض 3 مباريات في البطولة العربية بـ (270 دقيقة لعب)، وسجل هدف وحيد.

حصل مروان محسن على 5 بطولات رفقة النادي الأهلي، حيث توج مع الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري "3 مرات" مواسم 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019، كما حصل مع الفريق الأحمر على كأس السوبر المصري "مرتين".

الجدير بالذكر أن مروان محسن تعرض في عام 2017 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، وقد أدت هذه الإصابة إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة وصلت لـ 11 شهرًا تقريبًا.