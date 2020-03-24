رياضة | صدمة قوية للنني.. أرتيتا يقرر طرد 5 لاعبين من أرسنال في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية للنني.. أرتيتا يقرر طرد 5 لاعبين من أرسنال في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي التخلص من 5 لاعبين من النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن أرتيتا يفكر في التخلص من خمسة لاعبين في الصيف القادم لعدة أسباب مختلفة وعلى رأسهم شكوردان موستافي لاعب وسط الفريق والذي كان قريب من الرحيل في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الثاني هو سوكراتيس وذلك بسبب تعاقد نادي أرسنال مع ويليام ساليبا والاعتماد عليه.

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كما ذكرت الصحيفة أن اللاعب الثالث هو سياد كولاسيناتش والذي أمر أرتيتا ببيعه في الصيف نظرا لثقته في الثنائي كيران تييرني وبوكايو ساكا في مركز الظهير الأيسر.

فيما كشفت الصحيفة أن ميكل أرتيتا أمر ببيع الثنائي محمد النني وهنريك مختاريان في الصيف بشكل نهائي نظرا لعدم حاجة الفريق لهما.

ويتواجد نادي أرسنال في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها فريق الجانرز في بطولة الدوري.