رياضة | ريال مدريد يستعد للافتراس.. مانشستر يونايتد يُحدد سعر بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد للافتراس.. مانشستر يونايتد يُحدد سعر بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد حدد سعر نجمه الفرنسي بول بوجبا من أجل بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن بوجبا مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021 مع إمكانية تجديده لموسم آخر لكن من المتوقع ألا يوافق النجم الفرنسي على اقتراح التجديد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيشترط الحصول على 110 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تنازل عن 40 مليون يورو بالنظر إلى طلبه مقابل الحصول على 150 مليون يورو في الصيف الماضي مقابل التخلي عن بوجبا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا جذب اهتمام ثلاثة أندية من عمالقة أوروبا وهم ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وكشف مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا في الساعات القليلة الماضية عن رغبته في توقيع صفقة كبرى لصالح ريال مدريد،

حيث قال: "لدي آمال كبيرة بأن أستطيع في يوم من الأيام إحضار صفقة كبرى إلى ريال مدريد".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"سيكون مصدر فخر لي ولهذا اللاعب لأن ريال مدريد نادٍ عظيم".