رياضة | هاري كين يكشف موعد تعافيه من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يكشف موعد تعافيه من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير عن موعد تعافيه من الإصابة التي قد تعرض لها في الأشهر الماضية مع السبيرز.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن توقف النشاط الرياضي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كين في تصريحات صحفية : "انا قريب جدًا من العودة للتدرب مجددًا مع المجموعة، وآمل ان المدة ستكون اسبوعين او ثلاثة اسابيع، وانا في مرحلة جيدة".

وتابع : "اعمل بجد كل يوم، واقُوم بالعديد من تمارين إعادة التأهيل، وفقط انتظر ما سيحصل للموسم".