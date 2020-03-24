رياضة | عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار حمدي لاعب فريق الأهلي والمعار لصفوف فريق طلائع الجيش عن تفاصيل إصابة محمد محمود نجم وسط الأحمر بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد أعلن في الأشهر الماضية تعرض محمد محمود لاعب وسط الأهلي لإصابة ثانية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في التدريبات.

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وقال عمار حمدي في تصريحات تليفزيونية اليوم: وليد سليمان كان سبباً واضحاً في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي.

واضاف: وليد سليمان تدخل على قدم محمد محمود في كرة مشتركة وبعدها تعرض الاخير لقطع في الرباط الصليبي.