الامارات | محمد صلاح لم يظهر منذ أن بدأت أزمة “كورونا” !

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لم يظهر منذ أن بدأت أزمة “كورونا” ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الجدل أثارها نجم ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، بغيابه الغريب عن مواقع التواصل الإجتماعي أو تقديم النصائح منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا وتأجيل الدوري الإنجليزي والبطولات العالمية، ولم يقوم بدوره الهام في التوعية مثل باقي نجوم العالم ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وغيرهم من نجوم كرة القدم في العالم.

وكان أخر ظهور لمحمد صلاح على مواقع التواصل الإجتماعي يوم 11 مارس الماضي أي منذ 15 يوماً وكان قد نشر صور له أثناء التدريب قبل مباراة أتليتكو مدريد الذي خسرها ليفربول وودع من خلالها دوري أبطال أوروبا وفقد لقبه.

وقام نجوم العالم في كافة الرياضات والمجالات بعدد من التحديات الرياضية ومنها “تحدي المناديل” وشارك فيه ليونيل ميسي، كما حرص البرتغالي رونالدو على نشر فيديو وهو يعلم أبناءه تعقيم اليدين كما أرسل رسالة إلى العالم في بداية الأزمة على ضرورة الألتزام، بينما تكفل لاعبين في مصر والعالم بالعديد من الأسر ومساعدة الدول في الحرب ضد كورونا.

إلا ان محمد صلاح، والمعروف عنه دائماً أنه يشارك في مثل هذه الأزمات لم يظهر حتى الأن وهو ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها كان الوزير المصري السابق قد أعتقد بالخطأ أنه تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه قبل أن يعود ويعتذر، وهو ما جعل الكثير من محبيه يتساؤلون عن سبب غيابه الطويل عن محبيه في مصر والعالم كونه هداف الدوري الإنجليزي أوحد أفضل 5 لاعبين في العالم طبقاً لجوائز الفيفا العام الماضي.