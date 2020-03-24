الامارات | هل يشارك رمضان صبحي ومصطفى محمد مع الفراعنة بعد تأجيل الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك رمضان صبحي ومصطفى محمد مع الفراعنة بعد تأجيل الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 والتي كان مقرر لها يوليو المقبل إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في حالة من القلق بالشارع الرياضي المصري وذلك بسبب تخطي نجوم الفريق لعمر المشاركة العام المقبل، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين نجوم المنتخب المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي وهداف المنتخب مصطفى محمد لاعب الزمالك.

وكان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قد أعلن عن توصله لاتفاق مع اللجنة الأولمبية لتأجيل منافسات الأولمبياد للعام المقبل رسميًا. “ طالع التفاصيل” .

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وكشف مسئولو المنتخب الاوليمبي المصري في تصريحات لمواقع مصرية أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لن يمنع رمضان صبحى ورفاقه من هذا الجيل من المشاركة في الأولمبياد، وأوضح مسئولو المنتخب أن لوائح الأولمبياد تنص على أن يشارك في البطولة لاعبين مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها، وبالتالي فالأمر مرتبط بتاريخ الميلاد وليس بالسن، وهو ما يمنح هذا الجيل الحق في المشاركة حتى وإن تأجلت عام أو أكثر.



وقال مسئولو المنتخب: "على سبيل المثال، رمضان صبحى حاليًا تخطى سن الـ23 عامًا وأصبح عمره 23 عامًا وشهرين تقريبًا ومع ذلك سيشارك في الأولمبياد لو أقيمت في موعدها في يوليو المقبل فالأمر متعلق بتاريخ الميلاد وليس السن".

ومن جانب أخر أكد مصدر رفض ذكر أسمه أن "تأجيل الأولمبياد سيتم على نفس الظروف أي أن نسخة عام 2021 ستُقام على نفس ظروف البطولة التي كان من المفترض إقامتها هذا العام".