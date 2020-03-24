شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مد تعليق النشاط وتأجيل الدوري لمدة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا أخرى؛ وذلك بعد القرارت التي أصدرتها الحكومة.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن اليوم عن حزمة قرارات من أجل التصدي لفيروس كورونا، بينها غلق الأندية ومراكز الشباب.
وأعلن رئيس الوزراء عن فرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
ومن جانبه قرر اتحاد الكرة تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، ووفقًا لهذا القرار فقد تأجلت منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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