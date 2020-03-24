شكرا لقرائتكم وزارة الشباب تصدر قرارا بتحملها كافة مديونيات 34 اتحادا وهيئة رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تحمل الوزارة كافة المديونيات الخاصة بعدد 34 اتحادا وهيئة رياضية جملة المستحقات لصالح هيئة استاد القاهرة الدولى والتي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه.

من جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحى أن تلك الخطوة تأتى في إطار العديد من الإجراءات والضوابط التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة حالياً لدعم ومساندة كافة المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية وخاصة في ضوء توقف كافة الأنشطة الرياضية خلال الظروف الحالية ، موضحاً أن تلك المديونيات كانت واجبة السداد لصالح استاد القاهرة مقابل استخدامات عدد تلك الاتحادات والهيئات الرياضية لمرافق وصالات وملاعب استاد القاهرة الدولى خلال الفترة الماضية.

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وأشار أن تلك الاتحادات كان عليها تسديد تلك المديونيات من عوائد تنفيذ البطولات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية ، وفى ضوء الظروف الراهنة فقد تم الموافقة على دعم تلك الاتحادات من خلال سداد مديوناتها لاستاد القاهرة.

يذكر أن الاتحادات والهيئات الرياضية التي تم سداد مديوناتها هي اتحاد الخماسى والسباحة واليد والاسكواش والتنس والجمباز والريشة الطائرة والسرعة والسلاح والسلة والطائرة وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدراجات والوشو والتايكوندو والقوس والسهم والكاراتيه والهوكى والكاراتيه التقليدي وتنس الطاولة والترايثلون والإعاقات الذهنية والرياضة المدرسية والمكفوفين بالإضافة إلى منطقة القاهرة للوشو ومنطقة القاهرة للسباحة ومناطق الكاراتيه بالقاهرة والقليوبية واللجنة البارالمبية.