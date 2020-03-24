شكرا لقرائتكم غريب بعد تأجيل طوكيو 2020: فى حال تخطي اللاعبين 23 عاما سيُشاركون بشكل عادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان اولمبياد 2020 ستقام بنفس الشروط الخاصة ببطولة 2020 بعد تأجيلها عاماً لتقام في 2021 بسبب تفشي فيروس "كورونا"، معلقاً في تصريحات لـ" الخليج 365": اللاعبين المقرر انضمامهم للمتتخب في حالة تخطي أعمارهم 23 عاما سيُشاركون بشكل عادي في حالة اختيارهم من قبل المنتخبات المتأهلة للبطولة.

اضاف شوقي غريب أن البطولة بعد تأجيلها ستقام في الصيف كما هو الحال في بطوله 2020 وستقام في شهر يونيو او يوليو من العام 2021.

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كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن تأجيل أوليمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدوري بمختلف أقسامه ولن يتم إلغاؤه، وأوضح المصدر: كنا مُطالبين بإنهاء الدوري قبل شهر يوليو بسبب استعداد المتتخب الأوليمبي للأوليمبياد حال عودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي في حالة استمرار توقف النشاط حتى الأول من مايو كان سيتم الإعلان عن إلغاء بطولة الدوري أما الآن الفرصة قائمة بقوة لاستئناف بطولة الدوري بمختلف اقسامه وتحديدا الدوري الممتازه ولكن سننتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وانتشار فيروس كورونا من عدمه.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 ابريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.