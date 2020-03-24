شكرا لقرائتكم شوبير: الخطيب وصل لاتفاق مع حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، توصل إلى حل مرضي مع حسام عاشور قائد الفريق، بعدما تم إبلاغ الأخير بأنه خارج الحسابات الفنية لرينية فايلر مدرب الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب ادارى محترم بالنادي الاهلي ظهور منتظم علي قناة الاهلي.

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ورفض حسام عاشور قائد النادى الأهلى الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.