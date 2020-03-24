شكرا لقرائتكم فضل الله عن مصير المنتخب الأولمبي: تغيير موعد الأولمبياد لا يمس لائحة المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية واستاذ القانون الرياضي الدولي، مصير مشاركة المنتخب الأولمبي بقوامه الأساسي بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة أن موعد الأولمبياد هو الذي تغير وليس لائحتها، وبالتالي فشرط إن يكون اللاعب مواليد 1 يناير 1997 وما بعد ذلك ما زال قائم حتى لو تأجل الأولمبياد عام أو عامين.

وتابع خبير اللوائح أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تستطيع المساس بلوائح الدورة الأولمبية خاصة أن الظرف الذي يعيشه العالم حاليا والذي استدعى تأجيل الدورة بكاملها هو ظرف قهري.

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وأضاف منتخب شوقي غريب بكتيبة النجوم مثل رمضان صبحي ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين سيشاركون في الأولمبياد العام القادم ولن يمنعهم تجاوز السن القانوني من هذا التمثيل نظرا لتأجيل الدورة الأولمبية المقرر اقامتها مل 4 سنوات.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لتأجيل الأولمبياد لمدة عام تقريبًا، وقال آبي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليابانية إن صيف 2021 هو الموعد المقترح لإقامة الألعاب الأولمبية.

وجاء القرار بعدما ناشدت أصوات اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا حيث نجحت ضغوط الدول في تأجيل البطولة التي كانت مقررة بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس 2020 بمدينة طوكيو.

وقال ديك باوند لكريستين برينان عضو اللجنة الأولمبية الدولية إن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 سيتم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير وتابع: "بناء على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأولمبية الدولية تقرر التأجيل، ولم يتم تحديد المعلومات في المستقبل، لكن الألعاب لن تبدأ في 24 يوليو 2020 وهذا ما أعرفه كثيرًا".