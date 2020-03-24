شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يمدد تعليق أنشطة كرة القدم 15 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء تمديد فترة وقف نشاط اللعبة لمدة 15 يوما إضافية بعد الموعد المحدد سلفا في 30 مارس الجاري بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وجاء التمديد بعد قرار الحكومة المصرية بفرض حظر تجول جزئي في البلاد بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وكان الاتحاد المصري قرر تعليق كافة المسابقات يوم 15 من الشهر الجاري لمدة 15 يوما لاحتواء تفشي الوباء.

وأعلنت مصر تسجيل 366 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 19 حالة وفاة حتى الآن.