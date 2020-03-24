شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يمدد تعليق أنشطة كرة القدم 15 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء تمديد فترة وقف نشاط اللعبة لمدة 15 يوما إضافية بعد الموعد المحدد سلفا في 30 مارس الجاري بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وجاء التمديد بعد قرار الحكومة المصرية بفرض حظر تجول جزئي في البلاد بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوعين.
وكان الاتحاد المصري قرر تعليق كافة المسابقات يوم 15 من الشهر الجاري لمدة 15 يوما لاحتواء تفشي الوباء.
وأعلنت مصر تسجيل 366 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 19 حالة وفاة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد المصري يمدد تعليق أنشطة كرة القدم 15 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.