شكرا لقرائتكم "مشكلة" بين ريال مدريد وغاريث بيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشعر غاريث بيل بسوء المعاملة من قبل ناديه ريال مدريد وبرئاسة فلورنتينو بيريز، وعلى الرغم من ذلك لا يرغب اللاعب الويلزي في الخروج عن النادي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن لدى ريال مدريد مشكلة مع غاريث بيل، إذ يشعر الدولي الويلزي بسوء المعاملة من قبل بيريز، ولكنه لا يفكر في الخروج ويخطط للبقاء مع النادي حتى صيف 2022.

وأضافت الصحيفة: بيل مستاء من طريقة معاملته مؤخرا، بعد أن ساهم بتحقيق لقب الـ 13 في دوري أبطال أوروبا، لكنه يشعر بالتجاهل، لاسيما بعدما أحبط النادي عملية انتقاله إلى الدوري الصيني في الفترة الماضية، إذ كان قريبا من أن يصبح أغلى لاعب في العالم، حيث رأى أن العرض مذهل وأثار حماسته، قبل أن ينتهي به الأمر في البقاء مع ريال مدريد، وبحسب التقارير البريطانية فإن غاريث بيل لن يوافق على تخفيض راتبه، ويمكن أن يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حتى اللحظة لا يوجد فريقا إنجليزيا قادر على دفع قيمته العالية خاصة مع أزمة فيروس كورونا، وربما ستكون كرة القدم الصينية أو الأميركية هي الحل.

ويعد انزعاج بيل من ريال مدريد ليس بالأمر الجديد، حتى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعلن سابقا أنه على بيل الرحيل اليوم قبل الغد، وأعترف بيل في سبتمبر الماضي أنه ليس سعيدا في مدريد، وأن الموسم الماضي كان صعبا على الجميع وجعلوه كبش فداء وهذا لم يكن عادلا.