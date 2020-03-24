شكرا لقرائتكم نجوم بايرن ميونخ يتنازلون عن 20% من رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنازل نجوم ومسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن 20% من رواتبهم في إطار مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات بين قيادة النادي والمجلس الممثل لفريق كرة القدم.

وأوضح النادي أن لاعبيه ومسؤوليه قصدوا بذلك إعطاء إشارة تضامن في الزمن الصعب، فضلا عن أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة للعمل على تجنيب العاملين في النادي الأضرار التي تتهددهم بسبب الأزمة.

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كان كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، وزميله في القيادة التنفيذية أوليفر كان، وحسن صالح حميدتش، المدير الرياضي للنادي، قد بحثوا مع مجلس الفريق سيناريوهات مختلفة.

ويضم المجلس الممثل لفريق كرة القدم في بايرن كلا من مانويل نوير، قائد الفريق ونائبيه توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى ديفيد الابا وجوشوا كيميش وتياغو.

وبهذا، تنازل جميع اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة وكل أعضاء مجلس الإشراف عن 20% من رواتبهم.