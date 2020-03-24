الاتحاد الدولي لكرة القدم يرحب بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو

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رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا صيف عام 2020، مؤكدا أن "الأولوية" يجب أن تكون صحة المشاركين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "يؤمن فيفا بشدة بإن صحة جميع المشاركين في النشاطات الرياضية يجب ان تكون دائما على رأس الاولويات (...) ولذلك نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف الاتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جاني إنفانتينو أن "الفيفا سيعمل مع الهيئات المعنية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة برمجة الدورة".

وأعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19"، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.

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وأفاد الطرفان في بيان مشترك "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) الى ان الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب ان يتم تأجيله الى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وكان العديد من نجوم كرة القدم، قد أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في الدورة الأولمبية في صيف 2020، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإسباني سيرخيو راموس.

وسبق لمواعيد رياضية كبيرة مقررة هذا الصيف ان أرجئت الى صيف العام 2021، أبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، ما دفع الفيفا الى الاعلان انه سيبحث عن موعد جديد للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة في صيف 2021.

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