الأولمبية الدولية: المواعيد النهائية الجديدة لأولمبياد طوكيو لم تتحدد بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( دب أ)
قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء إن المواعيد النهائية الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) لم تتحدد بعد.
وأوضح باخ /66 عاما/ ، في اجتماع عبر الهاتف (كونفرنس كول) ، : "لم نناقش بعد الإطار الزمني للأولمبياد بعد تأجيله لعام 2021 . لجنة التنسيق واللجنة المنظمة سيقومان بهذا".
وعن قرار تأجيل الأولمبياد إلى 2021 ، قال باخ إن القرار كان متعلقا "بإنقاذ الحياة. التمويل لا يحظى بأولوية الآن".
وقد تبلغ تكاليف تأجيل الأولمبياد على اليابان واللجنة الأولمبية الدولية عدة مليارات من الدولارت ، ولكن باخ يأمل في أن تكون الدورة الأولمبية "مهرجانا للإنسانية والنجاة من الوباء".
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