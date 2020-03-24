الأولمبية الدولية: المواعيد النهائية الجديدة لأولمبياد طوكيو لم تتحدد بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( دب أ)



قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء إن المواعيد النهائية الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) لم تتحدد بعد.

وأوضح باخ /66 عاما/ ، في اجتماع عبر الهاتف (كونفرنس كول) ، : "لم نناقش بعد الإطار الزمني للأولمبياد بعد تأجيله لعام 2021 . لجنة التنسيق واللجنة المنظمة سيقومان بهذا".

وعن قرار تأجيل الأولمبياد إلى 2021 ، قال باخ إن القرار كان متعلقا "بإنقاذ الحياة. التمويل لا يحظى بأولوية الآن".

وقد تبلغ تكاليف تأجيل الأولمبياد على اليابان واللجنة الأولمبية الدولية عدة مليارات من الدولارت ، ولكن باخ يأمل في أن تكون الدورة الأولمبية "مهرجانا للإنسانية والنجاة من الوباء".