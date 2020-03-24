تقرير.. "كورونا" يضاهي الحرب العالمية ويضرب تسلسل الدورات الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( دب أ)

رغم عدم إقامة نسخ 1916 و1940 و1944 من الدورات الأولمبية بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية، جاء قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو اليوم الثلاثاء لتصبح هذه النسخة المرتقبة هي الأولى التي لا تقام في موعدها بوقت السلم.

ومنذ بدء إقامة دورات الألعاب الأولمبية الحديثة في 1896 تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية ، لم تقم ثلاث دورات فقط في تاريخ الأولمبياد وذلك في 1916 بالعاصمة الألمانية برلين بسبب الحرب العالمية الأولى و1940 في طوكيو و1944 في لندن بسبب الحرب العالمية الثانية.

ولكن فيروس "كورونا" المستجد والذي تحول لوباء عالمي سيتسبب في ألا يقام الأولمبياد للمرة الأولى في موعده بوقت السلم حيث تم اليوم تأجيل النسخة المرتقبة من الأولمبياد في طوكيو إلى عام 2021 .

وعلى مدار عقود طويلة بعد 1944 ، تغلبت الدورات الأولمبية على كل العوائق والصعاب والنزاعات السياسية والمسلحة والأزمات المالية وفضائح المنشطات والفساد وحالات المقاطعة من بعض الدول، حتى جاء فيروس "كورونا" .

وكان أولمبياد 1980 في موسكو شهد مقاطعة بلدان عدة مثل اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا الغربية احتجاجا على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.

وبعدها بأربع سنوات ، قاد الاتحاد السوفيتي الكتلة الشرقية لمقاطعة أولمبياد 1984 في لوس أنجليس فيما قاطعت العديد من الدول خاصة الأفريقية أولمبياد 1976 في مونتريال لعدم اتخاذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارا بإيقاف نيوزيلندا اثر زيارة لمنتخب الرجبي إلى جنوب أفريقيا.

كما شهد أولمبياد 1976 الشتوي بعض المشاكل اثر انسحاب مدينة دنفر التي كان مقررا أن تستضيف هذه الدورة بعد رفض تمويلها من خلال استفتاء شعبي. ولكن مدينة إنسبروك النمساوية اختارت استضافة الأولمبياد.

واستخدمت دورات الألعاب الأولمبية أحيانا كمنصة لدعم أيديولوجيات سياسية ، وكان أبرز هذه المواقف في أولمبياد 1936 ببرلين في ألمانيا النازية.

وشهد أولمبياد ميونخ 1972 واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ الأولمبي بسبب هجوم من قبل متطرفين فلسطينيين على البعثة الإسرائيلية المشاركة في الدورة.

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ووقع 11 رياضيا من البعثة الإسرائيلية أسرى في يد منظمة "أيلول الأسود" التي قتلت اثنين منهم بعدها مباشرة، كما لقي التسعة الآخرون حتفهم خلال محاولة الإنقاذ بالقرب من ميونخ.

وتوقفت فعاليات الأولمبياد لعدة ساعات بعد هذا الهجوم ليكون أول توقف لدورات الألعاب الأولمبية الحديثة لكنه لم يدم أكثر من 34 ساعة.

واستؤنفت فعاليات الدورة الأولمبية بعد حفل التأبين الذي أقيم للضحايا في الاستاد الأولمبي بمدينة ميونخ حيث قال أفيري برونيج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وقتها إن "الألعاب يجب أن تستمر".

والآن ، فعل فيروس "كورونا" الوبائي ما لم تستطع فعله سوى الحرب العالمية حيث تسبب في عدم إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد له وذلك بعد تزايد الضغوط والانتقادات من الاتحادات الرياضية والرياضيين تجاه اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام لتقام في 2021 .

وكان تفشي فيروس "كورونا" المستجد بدأ في الصين في وقت سابق من العام الحالي ثم انتشر سريعا حول العالم حتى أصبح وباء عالميا في آذار/مارس الحالي.

وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أن الأولمبياد سيقام بعد انتهاء 2020 ولكن لن يتجاوز صيف 2021 .

وأضاف أن الهدف من التأجيل هو حماية صحة وسلامة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وكان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي قال في وقت سابق اليوم إن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "وافق" على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح آبي للصحفيين أنه طلب خلال مباحثاته الهاتفية مع باخ اليوم تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد فقط إذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل هذه النسخة بسبب فيروس "كورونا" الوبائي وهو ما حدث بالفعل.