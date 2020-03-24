مانشستر سيتي يستهدف ضم الموهبة الإيطالية

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز خط الوسط لدى الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يستهدف نادي مانشستر سيتي ضم اللاعب الإيطالي الشاب، ساندرو تونالي المتألق مع فريقه بريشيا، ويعد هدفًا لعديد من الأندية من

ضمنها نادي يوفنتوس الإيطالي، وليفربول حسبما أشارت التقارير في وقتًا سابق.

قال صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن نادي بريشيا أخبر مانشسترسيتي أن عليهم ملبغ

50 مليون يورو من اجل التخلي عن لاعبها ساندرو تونالي.

ويقدم تونالي صاحب الـ 19 عامًا موسمًا مميزًا مع فريقه بريشيا الذي صعد هذا الموسم إلى الكالتشيو، قبل إيقافه إلى إشعارًا آخر بسبب فيروس كورونا المتفشي في البلاد، فضلًا عن مشاركته رفقة المنتخب الإيطالي.