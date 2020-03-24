مساعدات مالية من لاعبي ريـال مدريد إلى متضرري كورونا في إسبانيا

خصص لاعبو ريـال مدريد الإسباني، مبالغ مالية سيتم توجيهها إلى الأسر من متضرري فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.
ويبحث لاعبو الريـال سبل توصيل تلك المساعدات إلى الأسر المتضررة من
يأتي ذلك في ظل مبادرات الدعم التي يتم الترويج لها عالمياً في تلك الفترة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً في ظل تعطل الأعمال وتوقف كافة الأنشطة الحياتية.
وتسيطر حالة من الغموض على الوضع الرياضي في كافة البلدان وأوروبا خاصة، بعد التزايد المستمر في حالات الإصابة بالوباء العالمي.
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