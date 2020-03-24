المقاولون يقرر تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية بالنادي

تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مد تعليق الأنشطة داخل النادي حتى منتصف أبريل المقبل مع الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والإغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وشعوب العالم.

أبريل المقبل مع الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والإغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وشعوب العالم.

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