مانشستر سيتي يصدم باريس سان جيرمان بشأن محرز

استبعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل مهاجمه الجزائري رياض محرز خلال الفترة المقبلة والموافقة على رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت تقارير إنجليزية، أن جوارديولا

المدير الفني للسيتي يعول كثيراً على اللاعب ،كما أن محرز أبدى انسجامه مع السيتي تحت قيادة جوارديولا.ويسعى نادي باريس سان جيرمان إلى الحصول على جهود اللاعب والموافقة على أي عروض مادية في إشتراطات السيتي للتفريط في اللاعب.وفي هذا الصدد أوضحت إدارة السيتي مرونة محرز في إمكانية تمديد تعاقده مع النادي، موضحةأن الإدارة لن تناقش هذا الشأن قبل عام من الآن.