شاهد .. المدير التنفيذي بالمقاولون العرب يتفقد أعمال الصيانة في النادي

قام جلال فراج المدير التنفيذي لنادى المقاولون العرب الرياضى بتفقد أعمال الصيانة الدورية بالنادى والتى شملت صيانة المنشآت وأعمال الزراعة والتشجير وحديقة الشاى ومجمع حمامات السباحة والمبنى الإجتماعى ومصلى النادى. رافق المدير التنفيذي فتحى صفا مدير الموارد البشرية والمهندس محمد عبد السميع مدير الادارة الهندسية والأستاذ احمد فهمى مدير أمن النادى. وكان نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح رئيس النادي، قرر تعليق كافة أنشطته وغلق أبواب النادي حتى نهاية شهر مارس الجاري، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، مع استغلال هذه الفترة في عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشات النادي وهو الامر الذي يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط. تعليق كافة أنشطته وغلق أبواب النادي حتى نهاية شهر مارس الجاري، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، مع استغلال هذه الفترة في عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشات النادي وهو الامر الذي يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط. Advertisements

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