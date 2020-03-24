أكد محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال أن فرصة المنتخب عادت قوية في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد قرار تأجيله لمدة عام.
وقال إيهاب في تصريحات صحفية أن قرار التأجيل صائب للحفاظً على أمان وسلامة كافة الرياضيين .
وتابع بان قرار التأجيل اعاد له حلمهبأمكانية المشاركة في الأوليمبياد . وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد اصدرت بيانًا مشتركًا مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية لمدة عام بسبب تفشي فيرس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إيهاب: فرصة "رفع الأثقال" أصبحت كبيرة في المشاركة بأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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