تأجيل تصفيا ت"اليد" المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

قررَّ الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى تأجيل كافة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد إعلان تأجيلها بشكل رسمي بسبب انتشار فيروس كورونا. بسبب انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن يحددِّ الاتحاد الدولي لكرة اليد الموعد الجديد للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية مع استقرار الأوضاع والسيطرة على فيروس كورونا الخطير. إلى دورة الألعاب الأوليمبية مع استقرار الأوضاع والسيطرة على فيروس كورونا الخطير. وكان شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، أعلن توصله إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأوليمبية، بشأن تأجيل طوكيو 2020.

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