شاهد.. حسام عاشور يتولى منصب إداري في الأهلي.. ويظهر في قناة النادي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نتائج الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسام عاشور لاعب وسط الفريق. ونشر شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي منذ قليل تغريدة قائلا: "نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب إدارى محترم بالنادي الأهلي ظهور منتظم علي قناة الأهلي". قليل تغريدة قائلا: "نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب إدارى محترم بالنادي الأهلي ظهور منتظم علي قناة الأهلي". ويذكر أن إدارة النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية قد حاولت إقناع اللاعب حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالاعتزال، الأمر الذي أثار آراء كتلة جماهيرية كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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