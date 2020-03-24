شاهد .. مجدي عبدالغني:"الإدارة اللي تجددِّ للاعب كبير في السن بـ15 مليون مبتفهمش كورة"

رفض مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة المصري السابق قرار التجديد للاعب يفوق سنه الـ 35 عامًا مقابل مبلغ مادي ضخم، وجاء ذلك في ظل تفاقم أزمة بين أحمد فتحي وإدارة النادي الأهلي علي تجديد عقد اللاعب.

وقال مجدي عبدالغني في فيديو نشره

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "في حالة طلب أي لاعب فاق سنه الـ 35 عامًا، ويطلب مبلغ يتراوح مابين الـ10 و الـ15 مليون جنيه لتجديد عقده، فهذا يعني أنه يعمل مع ناس لديها فكر في كرة القدم".

و أضاف عبدالغني: "أنه يجب علي الأنديه مراعاة السن في حالة التجديد لأي لاعب ، وأن الأمر ليس له علاقه بالفترة التي قضاها اللاعب في النادي".

Advertisements

ويذكر أن أحمد فتحي صاحب الـ36 عامًا، من الجيل الذهبي للأهلي الذي قضى مع النادي فترة طويلة وحقق معهم بطولات وألقاب عديدة.