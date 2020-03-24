بيليه: كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم

امتدح الأسطورة البرازيلية بيليه النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“، وقال إنه هو أفضل لاعب في العالم، وأنه أعظم لاعب في التاريخ.

أجرى المهاجم السابق مقابلة مع قناة “بيلهادو” على اليوتيوب وسُئل عمن يعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وأجاب دون تردد “كريستيانو رونالدو“.

وقال بيليه للقناة “اليوم أفضل لاعب في العالم هو كريستيانو رونالدو، أعتقد أنه الأفضل ، لأنه أكثر اتساقًا ، ولكن لا يمكنك نسيان ميسي ، بالطبع ، لكنه ليس مهاجمًا”.

Advertisements

ثم تم الضغط على بيليه على من سيصبح أعظم لاعب في تاريخ اللعبة، وأجاب “إنه سؤال يصعب الإجابة عنه، لا يمكننا نسيان زيكو ورونالدينيو ورونالدو .. وفي أوروبا ، فرانز بيكنباور ويوهان كرويف”.

ولكنه فضل نفسه حين قال “الآن هذا ليس خطئي، لكن أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم جميعًا”.

ليس من المستغرب حذف بيليه لغريمه “دييغو مارادونا” من القائمة، بالنظر إلى التنافس بين الثنائي على مر السنوات، وحتى المنافسة بين منتخب السامبا والتانجو على الألقاب العالمية.