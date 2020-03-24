مباريات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 مباريات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 “المؤجلة”، بسبب فيروس كورونا.

حتى لو لم يكن هناك فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي، فإن اليوم الثلاثاء خالي تمامًا من اي مباراة هامة في اي دوري في العالم.

وقبل ان نرصد لكم جدول المباريات المؤجلة لهذا اليوم، سنستعرض أبرز ما جرى أمس الاثنين، بسبب انتشار فيروس كورونا سريع الإنتشار.

والبداية من إسبانيا، بعد ما تسبب فيروس كورونا في وفاة “لورينزو سانز”، رئيس نادي ريال مدريد السابق، لم يخرج الفيروس من البيت الملكي بل تمكن من “فرناندو مارتين ألفاريز”، رئيس المرينجي السابق ايضًا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن “فرناندو مارتين ألفاريز”، رئيس ريال مدريد السابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد..(التفاصيل).

ننتقل إلى انجلترا، حيث كشف نادى أرسنال الإنجليزى استمرار تعليق التدريبات فى الفريق اللندني، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى.. (التفاصيل).

نذهب إلى تركيا، فقد تعرض المدرب التركي الشهير “فاتح تريم” للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، كما أعلن بنفسه،، وسط الكثير من القلق على حالته الصحية.. (التفاصيل).

وفي المنطقة العربية، وبالتحديد الإمارات، أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. (التفاصيل).

واخيرًا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، اللتين كانتا مقررتين في نهاية شهر مايو القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد..(التفاصيل).

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 المؤجلة:

* الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 18

المنصورة – فاركو

بلدية المحلة – مالية كفر الزيات

ألعاب دمنهور‏ – دكرنس

بيلا – الأوليمبي

أبو قير للأسمدة – الحمام

الرجاء – غزل المحلة

* الدوري السعودي الدرجة الثانية – الجولة 30

الثقبة – القادسية

الشعلة – حطين

نجران – الباطن

الجيل – أحد

جدة – الطائي

* الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية – الجولة 29

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كوفنتري سيتي – ويكمب وندررز

روشديل – ويمبلدون

بولتون واندررز – دونكاستر روفرز

* الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة – الجولة 42

تشيلتينهام – نيو بورت

سويندون تاون – سالفورد سيتي

* الدوري الإنجليزي الدرجة الرابعة – الجولة 35

فلايد – مايدنهاد يونايتد

ريكسهام – توركي يونايتد

يوفيل تاون – تشيسترفيلد

ستوكبورت – نوتس كاونتي

بارنت – هاروغيت تاون

* الدوري الأسكتلندي الدرجة الثالثة – الجولة 26

دندي – اربروث

* كأس فلسطين لأندية قطاع غزة – ربع النهائي

* الدوري الإنجليزي تحت 23 سنة – الجولة 34

* الدوري الإيرلندي الشمالي الدرجة الثانية – الجولة 13

* الدوري السعودي تحت 17 سنة – الجولة 14

* الدوري البرازيلي Carioca

*دوري بيرو Liguilla

* الدوري الهولندي الرديف