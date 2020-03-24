رغم العزل الصحي .. شاهد التحول “المُبهر” في جسد كريستيانو رونالدو

لا يظهر على النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” أي علامات للتراجع، أثناء وجوده في الحجر الصحي، بعدما عرض نجم يوفنتوس جسده المذهل بعد تمرين منزلي شاق مع أسرته الكبيرة.

ويعزل الدون نفسه حاليًا في موطنه ماديرا بسبب فيروس كورونا، حيث يقيم الشاب البالغ من العمر 35 عامًا هو وعائلته في فيلا رائعة تطل على المحيط الأطلسي.

ونشرت عائلة النجم البرتغالي صورة شخصية للدون يتوسط أشقائه، داخل صالة الألعاب الرياضية، والتي سمحت للنجم البرتغالي بالحفاظ على تدريبه على المسار الصحيح.

وشاركت شقيقة رونالدو “كاتيا أفييرو” الصورة مع العائلة بعد تمرين “متعرق” مع متابعيها البالغ عددهم 1.1 مليون شخص.

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وظهر نجم السيدة العجوز بجسده الرياضي المبهر، حيث أظهر بفخر عضلاته المنتفخة وعضلات البطن المحفورة، حتى أنه طوى شورته أعلى مستوى ممكن للكشف عن عضلات ساقيه.

وانضم إلى رونالدو في صالة الألعاب الرياضية، الأختان كاتيا وإيلما وابنتيها إليونور وأليسيا وابن أخيه رودريجو، حيث يتكون منزل الدون المعزول من 4 طوابق متصلة.

لمعرفة المزيد عن المنزل الفاره الذي يقضي فيه كريستيانو رونالدو العزل الصحي اضغط هنا