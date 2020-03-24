رياضة | من أجل عيون قطبي إسبانيا.. نجم بايرن ميونخ يرفض الانضمام إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل عيون قطبي إسبانيا.. نجم بايرن ميونخ يرفض الانضمام إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النمساوي دافيد ألابا نجم نادي بايرن ميونخ رفض العرض المقدم من نادي مانشستر سيتي للتعاقد معه في الصيف القادم.

وكان نادي بايرن ميونخ قد حاول تجديد عقد ألابا مع الفريق الفترة الماضية ولكنه رفض وقرر مغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

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وأكدت الصحيفة أن ألابا رفض عرض السيتي لأنه يفضل الانضمام إلى نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة في الصيف القادم.

وكان نادي برشلونة بالفعل قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع ألابا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

وقد شارك دافيد ألابا 30 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.