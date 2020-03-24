رياضة | إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان نادي برشلونة قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.
وكان نادي إنتر ميلان في البداية يرفض نهائيا رحيل مارتينيز عن صفوف الفريق نظرا لحاجة النادي الشديدة له.
ولكن كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان حاليا يفاضل بين الجاوبي بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال أو الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي لضم أحدهم الصيف القادم.
وأكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يفاضل بين جيرو أو أوباميانج لضم أحدهم الصيف القادم تحسبا لرحيل لاوتارو مارتينيز في نهاية الموسم الجاري إلى نادي برشلونة.
ويواجه نادي برشلونة منافسة قوية من أكثر من نادي لضم مارتينيز الصيف القادم أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي تشيلسي ونادي ريال مدريد.
وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع هدف وحيد.