رياضة | إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ سار بشأن صفقة الموسم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي برشلونة قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وكان نادي إنتر ميلان في البداية يرفض نهائيا رحيل مارتينيز عن صفوف الفريق نظرا لحاجة النادي الشديدة له.

ولكن كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان حاليا يفاضل بين الجاوبي بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال أو الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي لضم أحدهم الصيف القادم.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان يفاضل بين جيرو أو أوباميانج لضم أحدهم الصيف القادم تحسبا لرحيل لاوتارو مارتينيز في نهاية الموسم الجاري إلى نادي برشلونة.

ويواجه نادي برشلونة منافسة قوية من أكثر من نادي لضم مارتينيز الصيف القادم أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي تشيلسي ونادي ريال مدريد.

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع هدف وحيد.