رياضة | عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يحصد الأوراح ويعطل كل مظاهر الحياة حول العالم، الوباء القاتل تسبب في إيقاف كل البطولات والدوريات في مختلف الرياضيات حتي كرة القدم متنفس الشعوب.

وفي ظل تفشي وباء كورونا القاتل، وارتفاع عدد الموتي والمصابين في كل أرجاء العالم، يظهر فيروس قاتل جديد يُسمي "هانتا فيروس"، الفيروس قادم أيضًا من الصين مصدر وباء كورونا.

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وقالت صحيفة "غلوبال تايمر" الصينية أن مواطنًا توفي بسبب أعراض مشابهة للكورونا، وذلك خلال تنقله في إحدي الحافلات، لكن بعد أن أجري بعض الفحوصات، تم الكشف عن تعرضه إلى عدوى بسبب فيروس "هانتا"، كما تم نقل كل من كانوا برفقة الضحية على مستوى الحافلة، وعددهم 32، نقلوا إلى الحجر الصحي.

ويتنقل فيروس هانتا عادة من القوارض كـ "الفئران" إلى البشر، لكنه سبق وتسبب في وفايات كثيرة في أمريكا خلال تسعينيات القرن الماضي، ما يثير المخاوف حول إمكانية تطوره كما حدث مع كورونا الموجود أساسا في الطيور.

يذكر أن فيروس هانتا يبدأ بالعدوى بحُمَّى مفاجئة وصداع وأوجاع عضليَّة، وأحيانًا أعراض في البطن، والتي قد يتبعها سعال وضيق في النَّفَس، أو قد يتبعها طفح جلدي ومشاكل في الكلى.