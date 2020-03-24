رياضة | أديداس تدعم إرجاء الأولمبياد إلى عام 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أديداس تدعم إرجاء الأولمبياد إلى عام 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت شركة أديداس الألمانية العملاقة لصناعة المستلزمات الرياضية عن دعمها لقرار إرجراء الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، كلاوديا لانجه، اليوم الثلاثاء: "في الوقت نفسه نتضامن مع كافة الرياضيين الذين استعدوا على مدار 4 أعوام للألعاب الأولمبية"، مضيفة في المقابل أن صحة وسلامة كافة المشاركين لها الأولوية المطلقة في مثل هذا الوضع الاستثنائي.

وذكرت المتحدثة أن الرياضيات والرياضيين سيتلقون نفس الدعم من أديداس خلال انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في عام 2021.

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وكان رئيس مجلس إدارة أديداس، كاسبر روستيد، أعلن أخيراً أن إلغاء أو إرجاء أحداث رياضية كبيرة مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم والألعاب الأولمبية لن يكون له تأثير اقتصادي بارز على شركته.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) أعلنتا في وقت سابق اليوم تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسمياً لمدة عام لتقام في 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أماكن عدة بالعالم.

وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أن الأولمبياد سيقام بعد انتهاء 2020 ولكن لن يتجاوز صيف 2021 .

وأضاف أن الهدف من التأجيل هو حماية صحة وسلامة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.