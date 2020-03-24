رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل الخناقة السابقة في تدريبات الفريق.

ودخل رمضان صبحي في مشادة قوية مع مهاجم الفريق أليو بادجي بعد صراع مشترك في التدريبات على الكرة بعد عودة رمضان من الإصابة